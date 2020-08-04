В Казахстане определят подлежащие вакцинации группы и произведут расчеты

В Казахстане рассмотрели вопросы доступа к комплексу вакцин-кандидатов от КВИ.

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова был рассмотрен ряд важных вопросов, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Министерства здравоохранения, иностранных дел доложились о проводимой работе по заключению предварительных контрактов на закупку вакцины от COVID-19.

Заместитель премьер-министра поручил государственным органам определить подлежащие вакцинации группы, произвести необходимые расчеты по затратам, а также проанализировать возможность участия Казахстана в программе "COVAX Facility", предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19.

Особо была отмечена необходимость ускорения разработки отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, а также ввода до конца текущего года биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности МОН РК в Жамбылской области.

Также Е. Тугжанов поручил акиматам регионов и министерствам обеспечить своевременную выплату соответствующих надбавок и компенсаций медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

На заседании был заслушан отчет руководства ТОО "СК-Фармация", которым было доложено о наличии месячного запаса лекарственных средств в стационарах. Заместителем Премьер-Министра было поручено обеспечить двухмесячный запас лекарств для лечения COVID-19, а также сформировать необходимый запас для лечения граждан на дому.

По итогам совещания Е. Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.

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