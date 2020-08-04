Москва не даст в обиду задержанных в Беларуси россиян

Об этом заявила глава российского МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не даст в обиду задержанных в Беларуси граждан России, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Александр Лукашенко в обращении к народу и национальному собранию перед выборами назвал "враньем" и "легендой" заявления о том, что задержанные под Минском и на юге республики россияне летели в Стамбул. По его словам, их направили "специально в Белоруссию".

Александр Григорьевич — политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. <...> Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, — сказала, в свою очередь, Захарова.

Она также подчеркнула, что отношения Москвы и Минска базируются на "прочном фундаменте исторической близости и современного прагматического взаимодействия".

Напомним, на прошлой неделе стало известно о задержании 32 россиян ("боевиков ЧВК", по версии белорусской стороны) в санатории под Минском и еще одном — на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, наказание по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". Песков сообщил, что у этих людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом.

Позже Владимир Путин обсудил действия Минска с членами Совета безопасности. Участники совещания выразили надежду, что задержанных отпустят в ближайшее время. В российском МИД также заявляли, что позиция белорусских коллег вызывает недоумение.

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