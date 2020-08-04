В Турции произошло сильное землетрясение

Жертв нет, но случившееся вызвало панику среди местного населения.

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По имеющимся данным, магнитуда землетрясения составила 5,2 балла, эпицентр находился на глубине семь километров.

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:40 по местному времени.

Как отмечается, жертв нет, но землетрясение вызвало панику среди местного населения.

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