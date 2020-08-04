Атырауские поликлиники начали плановое лечение

Пациент, принимающий плановое лечение, должен в обязательном порядке сдать тест на COVID-19.

Пациент, получающий запланированное лечение, должен сдать в обязательном порядке тест на COVID-19, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области приводят слова главного врача Атырауской городской поликлиники №1 Асии Нарымбаевой, о том, что в настоящее время поликлиника начала принимать больных на плановое лечение.

Пациенты с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, гипертония, сахарный диабет, астма, которые подлежат плановому лечению, заранее обращаются к районному врачу. Затем под руководством врача, пациенты сдают анализы. В зависимости от заболевания пациент, получает лечение в дневном стационаре. Им предоставляют бесплатные лекарства, также предоставляется лечение в стационаре. Для этого, данные пациента участковым врачом публикуются на портале. Период ожидания своей очереди может составлять до одной недели. Это зависит от количества пациентов в больнице, - сказала Асия Нарымбаева.

Отметим, что пациент, принимающий плановое лечение, должен в обязательном порядке сдать тест на COVID-19. Результаты анализа действительны в течение 5 дней. Здание отделения дневного стационара Атырауской городской поликлиники №1 расположено в городе Атырау, улица Сатпаева, 21 "б". По данному адресу располагается провизорный стационар на 20 мест и 12- ти местный дневный стационар. Входные двери расположены отдельно.

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