В Атырау количество вылечившихся от коронавируса людей достигло 72%

Из 10 383 ковид-пациентов, выздоровело 7458.

В настоящее время 72% пациентов, инфицированных коронавирусом в Атырау, полностью выздоровели, сообщает zakon.kz.

"Другими словами, из 10 383 ковид-пациентов, выздоровело 7458", - говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области.

Однако, все еще нельзя расслабляться. Нам нужно усилить подготовку ко "второй волне", параллельно будут усилены также и организационные меры. В то же время, мы начинаем плановое лечение в поликлиниках через три- четыре дня. Ежедневное лечение должны получать не только с диагнозом коронавирус, но и другие пациенты, стоящие на учете, - сказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

Напомним, что в настоящее время в Атырау насчитывается 1170 инфекционных и 787 провизорных койко-мест.

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