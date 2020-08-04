В Атырау количество вылечившихся от коронавируса людей достигло 72%
Из 10 383 ковид-пациентов, выздоровело 7458.
Фото : dunant.gr4 августа 2020, 21:23
В настоящее время 72% пациентов, инфицированных коронавирусом в Атырау, полностью выздоровели, сообщает zakon.kz.
"Другими словами, из 10 383 ковид-пациентов, выздоровело 7458", - говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области.
Однако, все еще нельзя расслабляться. Нам нужно усилить подготовку ко "второй волне", параллельно будут усилены также и организационные меры. В то же время, мы начинаем плановое лечение в поликлиниках через три- четыре дня. Ежедневное лечение должны получать не только с диагнозом коронавирус, но и другие пациенты, стоящие на учете, - сказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.
Напомним, что в настоящее время в Атырау насчитывается 1170 инфекционных и 787 провизорных койко-мест.
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