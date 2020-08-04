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В Мангистауском ДП прокомментировали жалобу на бездействие своих сотрудников

По их данным, тетя мальчика обратилась в полицию уже после публикации жалобы в Сети.

Фото : E-BURGAS4 августа 2020, 21:33

Как уже сообщалось, в Актау неизвестный мужчина едва не похитил 10-летнего мальчика. По словам его матери, полицейские отказались разыскивать подозреваемого. В пресс-службе ДП области прокомментировали произошедшее, передает zakon.kz.

По их данным, тетя мальчика обратилась в полицию уже после публикации жалобы в Сети.

В данный момент изучаются видео с камер наблюдения и проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент, произошел с 10-летним мальчиком на территории жилого комплекса Green Plaza.

Заявление было принято сегодня, 4 августа, примерно в 16:00. Сотрудники полиции сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В данный момент изучаются данные с камер видеонаблюдения, - пояснили в пресс-службе ведомства.


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