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В Ливане 5 августа объявили траурным днем

Точное количество погибших неизвестно, предположительно, счет идет на сотни.

Фото : Соцсети5 августа 2020, 00:27

В Ливане 5 августа объявлен днем общенационального траура, сообщает zakon.kz.

Об этом в эфире телеканала Sky News Arabia заявил премьер-министр государства Хасан Диаб.

Точное количество погибших неизвестно, предположительно, счет идет на сотни.

Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута, неподаленку от базы ВМС, произошел взрыв. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Отголоски взрыва были слышны за сотни километров. Звук услышали в столице Кипра Никосии. Расстояние между Никосией и Бейрутом около 250 километров.

Точную причину взрыва власти страны пока назвать не могут. Согласно первоначальной версии, взорвался корабль, нагруженный пиротехническими материалами. Затем, глава управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что взрыв случился в складских помещениях, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.

Взрыв повредил и здание посольства Казахстана. Казахстанский консул получил незначительные ранения. Также повреждения получил фасад здания посольства России, пострадала одна сотрудница.

Порт Бейрута до и после взрыва


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