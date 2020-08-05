В ЗКО из-за хлопка газа погиб начальник участка

Там же была технолог, она получила ожоги. Сейчас находится в реанимации.

Хлопок произошел в городе Аксай утром 4 августа в двухэтажном здании канализационно-очистительного сооружения ГКП "Аксай Жылу Куат", сообщает zakon.kz.

Как передает портал Мой Город, начальник участка получил сигнал об отключении системы. В здании по очистке стоков-продуктов жизнедеятельности человека образовывался газ метан. Когда Александр Охотный вошел в здание, произошел хлопок.

Была разрушена кирпичная стена и оконная рама второго этажа на площади 8 кв. м. В результате взрыва скончался на месте 59-летний начальник участка КОС и в больницу с ожогами госпитализирована 53-летняя технолог. На место выезжали 2 сотрудника ОЧС и 5 сотрудников ДСОГ, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что из-за произошедшего с утра Аксай полностью остался без холодной воды.

Аким Аксая Амангельды Тугузбаев подтвердил, что произошел хлопок газовоздушной смеси, однако причина неизвестна.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!