Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Мужчина открыл стрельбу из окна в центре Алматы

Выяснилось, что стрелявший был под наркотиками.

Фото : Астанатв5 августа 2020, 07:28

Мужчина открыл стрельбу из окна в центре Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Астана, он метился в полицейского.

Инцидент произошел на пересечении улиц Клочкова и Кабанбай батыра. Выяснилось, что стрелявший пытался покончить жизнь самоубийством после семейного скандала. Об этом в участок сообщила встревоженная супруга хулигана.

На вызов приехал местный участковый инспектор. И дебошир перенаправил охотничье ружье на него. К счастью, стражу порядка удалось увернуться. Обезвредили хулигана бойцы спецподразделения. Сейчас стрелявший задержан, выяснилось, что он был под наркотиками.

Им оказался гражданин В., 1983 года рождения. Установлено, что он стрелял из зарегистрированного на свое имя охотничьего ружья. Он задержан и доставлен в Управление полиции Алмалинского района, - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты