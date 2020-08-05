Выяснилось, что стрелявший был под наркотиками.

Мужчина открыл стрельбу из окна в центре Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Астана, он метился в полицейского.

Инцидент произошел на пересечении улиц Клочкова и Кабанбай батыра. Выяснилось, что стрелявший пытался покончить жизнь самоубийством после семейного скандала. Об этом в участок сообщила встревоженная супруга хулигана.

На вызов приехал местный участковый инспектор. И дебошир перенаправил охотничье ружье на него. К счастью, стражу порядка удалось увернуться. Обезвредили хулигана бойцы спецподразделения. Сейчас стрелявший задержан, выяснилось, что он был под наркотиками.

Им оказался гражданин В., 1983 года рождения. Установлено, что он стрелял из зарегистрированного на свое имя охотничьего ружья. Он задержан и доставлен в Управление полиции Алмалинского района, - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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