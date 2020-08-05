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Несоответствие в статистике смертей от COVID-19 признали в Узбекистане

На сегодняшний день официально в Узбекистане от коронавируса скончались 161 человек.

Фото : АКИpress5 августа 2020, 08:22

Было признано, что количество смертей от коронавируса в Узбекистане намного выше официальной статистики, сообщает zakon.kz со ссылкой на CA-News.

Существует несоответствие между количеством смертей, о которых сообщается в официальной статистике, и числом смертей в реальной жизни, - сказал 3 августа профессор, член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов в ходе брифинга в Ташкенте.

По его словам, если умирают пациенты с подтвержденными результатами анализа коронавирусной инфекции, они включаются в статистику смертности. В остальных случаях причиной смерти считается пневмония.

Отдельные пациенты, которые были доставлены домой в критическом состоянии без анализа теста, пытаясь лечиться дома, умирают в течение 1-2 дней. В случае, если они не были клинически проанализированы и подтверждены, а также не включены в статистику коронавируса, то считаются умершими от пневмонии, - сказал Хабибулла Акилов.

На сегодняшний день официально в Узбекистане от коронавируса скончались 161 человек. Тем не менее, независимые источники утверждают, что число погибших намного превышает официальную статистику.


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