Несоответствие в статистике смертей от COVID-19 признали в Узбекистане
На сегодняшний день официально в Узбекистане от коронавируса скончались 161 человек.
Фото : АКИpress5 августа 2020, 08:22
Было признано, что количество смертей от коронавируса в Узбекистане намного выше официальной статистики, сообщает zakon.kz со ссылкой на CA-News.
Существует несоответствие между количеством смертей, о которых сообщается в официальной статистике, и числом смертей в реальной жизни, - сказал 3 августа профессор, член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов в ходе брифинга в Ташкенте.
По его словам, если умирают пациенты с подтвержденными результатами анализа коронавирусной инфекции, они включаются в статистику смертности. В остальных случаях причиной смерти считается пневмония.
Отдельные пациенты, которые были доставлены домой в критическом состоянии без анализа теста, пытаясь лечиться дома, умирают в течение 1-2 дней. В случае, если они не были клинически проанализированы и подтверждены, а также не включены в статистику коронавируса, то считаются умершими от пневмонии, - сказал Хабибулла Акилов.
На сегодняшний день официально в Узбекистане от коронавируса скончались 161 человек. Тем не менее, независимые источники утверждают, что число погибших намного превышает официальную статистику.
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