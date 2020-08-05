Цены на нефть выросли после взрыва в порту Бейрута

Она выросла на 1,56% и достигла $41,65.

Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

К 15:05 по местному времени (01:05 нрст) стоимость барреля WTI выросла на $0,64 (1,56%), до $41,65. В течение сессии одна превышала $42.

Президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс отметил в эфире телеканала CNBC, что взрыв стал одной из главных причин роста стоимости WTI.

Мы опасаемся геополитической нестабильности, - отметил он. Эксперт допустил, что произошедшее может привести к перебоям с поставками нефти.

На фондовом рынке США основные котировки в течение дня менялись разнонаправленно. Значительных изменений к концу сессии зафиксировано не было.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!