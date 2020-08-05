Песок на пляжах может быть опасен

В песке могут обитать глисты, различные бактерии и патогенные грибы.

Песок на пляжах, является наиболее благоприятной средой для различных бактерий. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает zakon.kz.

Он отмечает, что на глубине всего 5-6 сантиметров становится весьма благоприятной средой для размножения бактерий, которые распространяют возбудителей грибковых инфекций.

Особенно опасен влажный песок, сухой и горячий несет меньше рисков, но они все равно есть. Поэтому не стоит закапываться в песок и строить песочные фигуры — попав в микротрещины и ранки на коже, эти возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза, — цитирует Лебедева ТАСС.

Также в песке могут обитать глисты, различные бактерии и патогенные грибы, споры которых могут проникать в ступни человека, размокшие после купания.

Лебедев также советует обратить внимание на церкариоз. Это заболевание, которую вызывают личинки церкарии. Они способны в воде прикрепляться к коже человека, проникать внутрь и вырабатывать особой секрет, который вызывает зуд по всему телу и покраснения. При этом обезопасить себя от церкариоза несложно — достаточно тщательно выбирать место для купания.

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