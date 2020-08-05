Подростки устроили массовую драку возле "Хан-Шатыра"
Несовершеннолетние участники задержаны на месте.
Фото : 24.kz5 августа 2020, 09:26
Возле столичного торгового центра "Хан-Шатыр" произошла массовая драка, сообщает zakon.kz.
По информации ДП Нур-Султана, инцидент произошел 1 августа около девяти часов вечера.
Несовершеннолетние участники задержаны на месте. Установлено, что причиной произошедшего послужило выяснение отношений между двумя подростками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство), - отметили в ведомстве.
Проводится следствие.
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