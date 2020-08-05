С Байконура увезли три бракованные ракеты "Протон-М"

Одна из этих ракет уже отремонтирована.

Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщает zakon.kz.

Все ракеты-носители "Протон-М", у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве, - рассказал РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

По его словам, одна из этих ракет уже отремонтирована, отправлена обратно на Байконур, в конце июля с ее помощью были успешно запущены телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

В марте генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне". Речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. В том же месяце две из трех находившихся на Байконуре ракет "Протон" были отправлены в Москву для ремонта, третью ракету планировалось отправить позже.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!