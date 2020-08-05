1,5 млн тенге присвоил работник почты в Туркестанской области

Мужчина полностью признался в содеянном.

Нечистоплотного сотрудника почты задержали полицейские в Туркестанской области. Все тайное стало явным, когда с заявлением обратились одни из потерпевших, передает zakon.kz.

В дежурную часть Келесского РОП Туркестанской области с заявлением обратились двое местных жительниц о том, что неизвестные лица сняли с их счетов часть социальных выплат, полученных по государственной программе. В итоге, злоумышленник похитил со счета каждой потерпевшей более 300 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества“.

С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников районного отдела полиции, которые провели все необходимые мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, бывший работник почтового отделения.

Следствием установлено, что во время работы на почте подозреваемый подделал подпись потерпевших и присвоил деньги с их счетов. Кроме того, установлена причастность подозреваемого к совершению еще трех аналогичных фактов. Мужчина полностью признался в содеянном. Таким образом, подозреваемый снял со счетов потерпевших около 1,5 миллиона тенге, которые после потратил на свои нужды. Он находится под подпиской. В настоящее время в отношении подозреваемого, присвоившего чужое имущество с использованием служебного положения, проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества“.

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