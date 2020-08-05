Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

1,5 млн тенге присвоил работник почты в Туркестанской области

Мужчина полностью признался в содеянном.

Фото : Zakon.kz5 августа 2020, 10:16

Нечистоплотного сотрудника почты задержали полицейские в Туркестанской области. Все тайное стало явным, когда с заявлением обратились одни из потерпевших, передает zakon.kz.

В дежурную часть Келесского РОП Туркестанской области с заявлением обратились двое местных жительниц о том, что неизвестные лица сняли с их счетов часть социальных выплат, полученных по государственной программе. В итоге, злоумышленник похитил со счета каждой потерпевшей более 300 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества“.

С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников районного отдела полиции, которые провели все необходимые мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, бывший работник почтового отделения.

Следствием установлено, что во время работы на почте подозреваемый подделал подпись потерпевших и присвоил деньги с их счетов. Кроме того, установлена причастность подозреваемого к совершению еще трех аналогичных фактов. Мужчина полностью признался в содеянном. Таким образом, подозреваемый снял со счетов потерпевших около 1,5 миллиона тенге, которые после потратил на свои нужды. Он находится под подпиской. В настоящее время в отношении подозреваемого, присвоившего чужое имущество с использованием служебного положения, проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества“.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты