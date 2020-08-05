Около 1000 проектов реализуется по программе "ДКЗ 2020" в Алматинской области

На эти цели из республиканского бюджета выделено 109,2 млрд тенге.

В рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинской области активно реализуется 977 крупных проектов по программе "Дорожная карта занятости-2020", сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата области, на эти цели из республиканского бюджета выделено 109,2 млрд тенге.

К примеру, в Талгарском районе будет реализовано 46 инфраструктурных проектов на общую сумму 6,3 млрд тенге с созданием 1601 новых рабочих мест, 801 из которых - по направлению городского центра занятости. На сегодняшний день на 14 объектах уже трудоустроено 243 человека, в том числе 124 через центры занятости. Также в этом году для реализации проектов в рамках "ДКЗ" в Ескельдинском районе выделено 3 млрд 22 млн тенге, будет создано более 500 рабочих мест. На сегодня 11 проектов из запланированных 59 уже завершены.

Напоминаем, что ранее по данной программе в области были сформированы списки безработных граждан, созданы мобильные рекрутских пункты и специальные штабы на базе центров занятости, а для оперативного мониторинга баланса рабочей силы областным штабом был разработан и утвержден график направления безработных граждан в разрезе районов.

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