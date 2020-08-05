В Туркменистане антисептики распылили с самолета

Деньги на дезинфекцию собрали с сотрудников госучреждений, бюджетников и военных.

Власти западного региона Туркменистана распылили антисептик с самолета на город Туркменбаши, сообщает zakon.kz.

Как считает региональная служба Радио Свобода – Радио Азатлык, это связано с пандемией коронавируса нового типа.

Антисептики были распылены во время мусульманского праздника Курбан-байрам. В течение трех дней жителям запретили выходить из дома. Деньги на дезинфекцию собрали с сотрудников госучреждений, бюджетников и военных. В Туркменбаши проживают больше 70 тысяч человек, этот город является центром нефтеперерабатывающей промышленности страны.

Власти Туркменистана утверждают, что в ней нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом нового типа. По всей видимости, это последняя страна – член ООН, отрицающая случаи заражения COVID-19.

При этом в конце июля в республике приостанавливали работу крупные торговые центры, рынки, театры, парки и предприятия сферы услуг. В стране были приостановлено пассажирское железнодорожное и авиасообщение.

В середине июля Всемирная организация здравоохранения призвала власти республики принять те же меры общественной безопасности, как будто коронавирус уже есть в стране.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!