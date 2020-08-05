Экс-депутат Верховной рады призвала русскоязычных "паковать манатки"

Их историческая родина — Московия.

Украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион считает, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, поэтому им следует ее покинуть, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Известия", политик назвала термин "русскоязычное население" бытовым штампом, а тех, кто себя к ним причисляет, нарекла нытиками и маргиналами.

Их историческая родина — Московия. Я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки и туда уехали, — заявила Фарион.

По ее мнению, русскоязычным гражданам страны не хватило 30 лет для "украинизации", предложила дать им еще 10 лет. Также она обвинила их в "оккупации" Республики Крым.

Каждый русскоязычный в Украине — это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают, — заявила Фарион.

Фарион известна своими резкими заявлениями и антироссийской позицией. Так, в мае она возмутилась детскими йогуртами с русскими названиями. По мнению женщины, подобные продукты — отрава для украинцев.

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