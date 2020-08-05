Мужчина утонул, пытаясь спасти свою семью в Акмолинской области 

Жители области продолжают посещать необорудованные пляжи, где опасно купаться.

В Акмолинской области мужчина утонул, пытаясь спасти свою семью, сообщает zakon.kz.

Вечером 4 августа поступило спасателям сообщение о том, что в середине озера Бозайгырское на надувном матрасе находятся женщина с ребенком. Спасатели незамедлительно выехали на место и спасли женщину и ребенка 2012 года, который приходится племянником женщине. Трагедия произошла в не отведённом для купания месте - сказал и.о. начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.



В Департаменте по ЧС области отмечают, что жители области продолжают посещать необорудованные пляжи, где опасно купаться. Спасатели проводят рейды с местной полицейской службой. К сожалению люди пренебрегают мерами безопасности на воде.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Купаться сейчас в период пандемии запрещают санитарные врачи ненужно идти на риск и купаться и тем более где нет пляжа. На озере где произошел несчастный случай дно в водорослях, это очень опасно. Соблюдение правил безопасности на воде сохранит вам жизнь, - сообщили в ДЧС области.







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