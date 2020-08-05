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Спасшему 10 человек в Корее казахстанцу вручили награду

Он получит право на постоянное место жительства.

Фото : koreatimes.co.kr5 августа 2020, 11:36

Живущий нелегально в южнокорейском городе Янъян казахстанец, спасший 10 человек из горящего здания, получил награду, сообщает zakon.kz.

По информации The Korea Times, Алиакбар Юлдашев получил награду за выдающуюся храбрость от главы уезда Янъян провинции Канвондо.

Пожар произошел ночью 23 марта в общежитии, Али разбудил соседей и помог им покинуть здание. Таким образом, спас 10 человек. Он получил серьезные ожоги шеи и спины, но, испугавшись депортации, сбежал с места происшествия. Позже ему все-таки пришлось обратиться за медицинской помощью. После этого он стал героем корейских новостей. Узнав, что герой – нелегал, корейцы собрали на его лечение 7 миллионов южнокорейских вон (5,7 тысяч долларов).

Более 10 000 человек подписали петицию, призывающую правительство не депортировать его, заявив, что он заслуживает награды, а не депортации. Ожидается, что с наградой Али получит государственную компенсацию и право подать заявку на постоянное проживание, - отметили в издании.


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