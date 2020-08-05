Что известно о результатах проверки позеленевшей воды в Есиле

Эксперты взяли пробы в шести местах.

Внеплановый выезд специалистов на место позеленевшего Есиля не выявил каких-либо несоответствий, сообщает zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", был проведен отбор проб воды на 6 точках реки.

Комплексная лаборатория выполнила анализ качества воды по 42 физико-химическим показателям.

Температура воды находилась в пределах 26,8-27,4ºC, водородный показатель 8,00-8,65, концентрация растворенного в воде кислорода 4,95-10,1 мг/дм3, цветность –30 градусов, прозрачность – 20-25 см, запах - 0 баллов, не свойственного природной воде запаха не обнаружено. По результатам анализа главных ионов, биогенных, органических и неорганических веществ, тяжелых металлов, превышений нормы Единой классификации не обнаружено, - отметили в пресс-службе.

В настоящее время продолжается выполнение анализа БПК5 и результаты будут предоставлены дополнительно.

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