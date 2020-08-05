Мужчину зарезали в Таразе

Полицейские задержали преступника.

В Таразе произошло убийство, передает zakon.kz.

Полицейские задержали преступника.

26 июля примерно в 02.10 часов в городскую больницу №1 городаТараз поступил 29-летний мужчина, который скончался от полученных ножевых ранений. Как выяснилось, при возникшей ссоре незнакомец воспользовался острым предметом и нанес им удары в грудь потерпевшего.

Сотрудниками отдела полиции №2 Управления полиции города Тараз задержан подозреваемый 34-летний житель города Тараз. По словам заместителя начальника ДП Темирбека Оразымбетова, подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК.

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