В Алматы любителям ночных гонок "перекрывают кислород"

В местах сбора гонщиков усилено патрулирование и установлены камеры видеонаблюдения.

В местах проведения ночных гонок в Алматы установлены камеры видеонаблюдения, передает zakon.kz.

Также, по словам начальника Департамента полиции города Алматы Каната Таймерденова, на указанных участках усилено автопатрулирование.

В городе проводятся целенаправленные рейды и локальные отработки. За последние три дня сотрудниками Полка патрульной полиции и специализированного батальона за нарушение ПДД задержаны 115 водителей мотоциклетного транспорта, которые привлечены к административной ответственности. 19 двухколесных ТС водворены на специализированную штрафную стоянку. Отдельная работа проведена по незаконно переоборудованному автотранспорту, т.е. со специальными насадками на глушителях для превышения уровня шума. Быстрая, беспорядочная езда, сопровождающаяся ревом, нарушает покой граждан и вызывают обоснованную критику. Заверю, что эти отработки будут проводиться повсеместно и на постоянной основе. В местах сбора гонщиков усилено патрулирование и установлены камеры видеонаблюдения, - резюмировал Канат Таймерденов.

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