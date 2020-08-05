Число жертв взрыва в Ливане стремительно растет

Напомним, из-за взрывной волны пострадало здание посольства Казахстана.

Более 4 тыс. человек получили ранения после двух сильных взрывов в порту столицы Ливана Бейруте. Число жертв продолжает стремительно расти, передает zakon.kz.

На данный момент известно о как минимум 100 погибших, но власти заявляют, что это не окончательные данные - больницы Бейрута переполнены, медики не справляются с наплывом раненых. Президент страны Мишель Аун объявил в стране трехдневный траур.

Тем временем, немецкие эксперты в интервью The Associated Press заявили о том, два взрыва хранившихся на складе нескольких тысяч тонн аммиачной селитры по мощности равно землетрясение магнитудой 3,5. Для ликвидации последствий катастрофы правительство Ливана намерено выделить почти 70 млн долларов, но уже известно, что ряд стран выразили готовность оказать помощь этой стране.

Напомним, из-за взрывной волны пострадало здание посольства Казахстана. Были разбиты стекла, повреждена оргтехника, мебель, обрушился потолок. Как известно, в результате пострадал казахстанский консул, который оставался на работе. В настоящее время на консульском учете в Ливане состоят 113 граждан Казахстана. Наши дипломаты с ними на связи, среди них пострадавших не имеется.

В Ливане также находится миротворческий контингент ООН, в их составе 120 казахстанцев, в ближайшее время ожидается новая информация от наших военнослужащих о ситуации в Ливане.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!