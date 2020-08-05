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На северо-западе Казахстана ожидаются сильные дожди

Прогноз погоды на 6-8 августа.

Фото : pixabay.com5 августа 2020, 13:08

Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.

Почти везде пройдут дожди c грозами, на западе и северо-западе сильные. Возможен шквал, выпадение града. Лишь на юго-востоке страны сохранится погода без осадков, а на севере и в центре Казахстана без осадков будет только в ближайшие сутки. Местами по республике усилится ветер, на юге, юго-востоке с пыльными бурями, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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