На северо-западе Казахстана ожидаются сильные дожди
Прогноз погоды на 6-8 августа.
Фото : pixabay.com5 августа 2020, 13:08
Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.
Почти везде пройдут дожди c грозами, на западе и северо-западе сильные. Возможен шквал, выпадение града. Лишь на юго-востоке страны сохранится погода без осадков, а на севере и в центре Казахстана без осадков будет только в ближайшие сутки. Местами по республике усилится ветер, на юге, юго-востоке с пыльными бурями, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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