Какую зарплату теперь получают алматинские полицейские
Об этом рассказал руководитель Департамента полиции Алматы.
Фото : mail.kz5 августа 2020, 13:15
Как отразилась на зарплате полицейских модернизация ОВД, рассказали Департаменте полиции Алматы, сообщает zakon.kz.
Заработную плату сотрудников органов внутренних дел озвучил руководитель алматинской полиции Канат Таймерденов во время прямого эфира в facebook, отвечая на вопрос пользователя.
В рамках Дорожной карты и модернизации системы ОВД, на 65% увеличилась заработная плата полицейских: сотрудников сержантского состава с 93 тысяч до 140 тысяч тенге, сотрудников полиции офицерского состава с 124 тысяч до 174 тысяч тенге. Вместе с тем, 718 сотрудников служб и подразделений алматинского ДП ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья. До модернизации системы органов внутренних дел эта цифра составляла – 414. Указанную компенсацию на данном этапе получают сотрудники оперативных подразделений, следствия, дознания, СОБР, участковые инспекторы полиции, сотрудники ювенальной полиции, а также патрульные полицейские», - сообщил Канат Таймерденов.
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