Какую зарплату теперь получают алматинские полицейские

Об этом рассказал руководитель Департамента полиции Алматы.

Как отразилась на зарплате полицейских модернизация ОВД, рассказали Департаменте полиции Алматы, сообщает zakon.kz.

Заработную плату сотрудников органов внутренних дел озвучил руководитель алматинской полиции Канат Таймерденов во время прямого эфира в facebook, отвечая на вопрос пользователя.

В рамках Дорожной карты и модернизации системы ОВД, на 65% увеличилась заработная плата полицейских: сотрудников сержантского состава с 93 тысяч до 140 тысяч тенге, сотрудников полиции офицерского состава с 124 тысяч до 174 тысяч тенге. Вместе с тем, 718 сотрудников служб и подразделений алматинского ДП ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья. До модернизации системы органов внутренних дел эта цифра составляла – 414. Указанную компенсацию на данном этапе получают сотрудники оперативных подразделений, следствия, дознания, СОБР, участковые инспекторы полиции, сотрудники ювенальной полиции, а также патрульные полицейские», - сообщил Канат Таймерденов.

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