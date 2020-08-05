Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Какую зарплату теперь получают алматинские полицейские

Об этом рассказал руководитель Департамента полиции Алматы.

Фото : mail.kz5 августа 2020, 13:15

Как отразилась на зарплате полицейских модернизация ОВД, рассказали Департаменте полиции Алматы, сообщает zakon.kz.

Заработную плату сотрудников органов внутренних дел озвучил руководитель алматинской полиции Канат Таймерденов во время прямого эфира в facebook, отвечая на вопрос пользователя.

В рамках Дорожной карты и модернизации системы ОВД, на 65% увеличилась заработная плата полицейских: сотрудников сержантского состава с 93 тысяч до 140 тысяч тенге, сотрудников полиции офицерского состава с 124 тысяч до 174 тысяч тенге. Вместе с тем, 718 сотрудников служб и подразделений алматинского ДП ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья. До модернизации системы органов внутренних дел эта цифра составляла – 414. Указанную компенсацию на данном этапе получают сотрудники оперативных подразделений, следствия, дознания, СОБР, участковые инспекторы полиции, сотрудники ювенальной полиции, а также патрульные полицейские», - сообщил Канат Таймерденов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты