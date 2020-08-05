Иск с серьезной суммой хотят предъявить Ефремову

Потерпевшая сторона после долгих дебатов наконец-то определилась с суммой гражданского иска по возмещению вреда.

В Пресненском суде Москвы начинается главное судебное разбирательство по делу Михаила Ефремова, передает zakon.kz.

Актера доставили в суд. Так же приехали адвокаты - защитник Ефремова Эльман Пашаев и представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский. Оба появились весьма эффектно - на элитных иномарках.

Адвокат пострадавшей стороны по делу Ефремова Александр Добровинский на этот раз приехал в суд на кабриолете Aston Martin за 20 млн рублей. В прошлый раз был Rolls-Royce за 32 млн. "Простой русский адвокат", как назвал себя сам Добровинский, получил эту машину в подарок от благодарного клиента, - написал канал Life, корреспондент которого ведет трансляцию происходящего.

Пашаев не стал давать комментариев дежурящим у здания суда представителям СМИ. А вот Добровинский был весьма разговорчив.

Он рассказал журналистам, что на сегодняшнем процессе, скорее всего, будет оглашен обвинительный акт. Также стало известно, что потерпевшая сторона после долгих дебатов наконец-то определилась с суммой гражданского иска по возмещению вреда. Адвокат только сказал, что это серьезная сумма, пока не озвучив ее.

Он также рассказал, что работает по этому делу бесплатно. И надеется, что Ефремова суд будет судить как обычного человека, а не звезду.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что у них есть "козырь" в деле.

Но выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности. Особенно другая сторона любит предполагать, как я буду "отмазывать" подзащитного, — сказал Пашаев.

Представителям СМИ разрешили присутствовать на заседании, но видео снимать запрещено. Актеру пока запрещено общаться с журналистами.

На предварительном слушании Ефремов отказался признать вину.

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. В результате экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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