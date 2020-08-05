Взрыв в Бейруте: очевидцы рассказали о первых секундах

На данный момент известно о 100 погибших.

Очевидцы рассказали о сильном взрыве в Бейруте. По последним данным пострадали почти 4 тысячи человек, погибли минимум 100, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Точная причина взрыва будет известна после расследования. Ранее президент Ливана заявил, что взрыв произошел из-за неправильного хранения аммиачной селитры на складе в течение шести лет.

Свидетели события описали картину произошедшего.

Я находился на 11 этаже, стекло выбило. Я услышал два взрыва и подумал, что здание разрушается. Попытался спрятаться. Я поранил ногу, но в целом со мной все в порядке. Произошедшее вернуло меня назад в 2006 год, когда Израиль бомбил Ливан, находящийся рядом со мной регион. Тогда я думал, что умру. Такое же чувство я испытал сегодня, - сказал журналист Мохамед Нажем.

Другой ливанец находился в торговом центре.

Все упали на землю, и я помню, как открыл глаза. Я видел пыль и обломки, которые влетели в молл, в котором мы были. Зазвучала сирена, похожая на военную. Все стекло молла разбилось, на полу была кровь, возможно от ранений от осколков. Одна женщина находилась на парковке внизу. Давление там было больше, чем на открытом воздухе, она отлетела на несколько метров из-за ударной волны. Люди вытащили ее. Это было страшно, - рассказал Лэйф Баллоу.

Еще одному очевидцу этот взрыв напомнил теракты 2013-2015 годов в Ливане.

Я был в такси. В один момент я потерял слух. Что-то было не так. В конце концов стекло в машине выбило. В месте, где я живу, с 2013 по 2015 год было много терактов с использованием машин с взрывчаткой. Когда я услышал взрыв, я подумал, что снова начались теракты. Сейчас мне страшно, - сказал Хади Насралла.

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