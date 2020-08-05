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Кульгинов рассказал, как выбирали улицы для проведения дорожных работ

Во всех районах также на постоянной основе ведутся работы по строительству соцобъектов, доступного жилья, проведению освещения, благоустройству территорий, установке ливневых канализаций.

Фото : Александр Куприенко5 августа 2020, 14:55

С начала весны городские власти приступили к дорожным работам, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт столичного акимата, в текущем году планируется отремонтировать 150 улиц.

Дороги выбирали по нескольким критериям. Первое. Выбирали те дороги, на которых ранее не было асфальта. В основном такие дороги расположены в жилых массивах. Из 150 улиц на так называемых "окраинах" заасфальтируем 100 улиц. Второе. Улицы, по которым запускаем новые автобусные маршруты; где имеется высокая интенсивность движения. Третье. Во время встреч горожане просили заасфальтировать улицы, которые ведут к соцобъектам: школам, медцентрам, детсадам и т.д. Их также включили в список, – написал Кульгинов на своей странице в Instagram.

Вчера аким столицы во время вечернего объезда ознакомился с ходом строительства ряда улиц в жилых массивах Коктал и Агрогородок.

В общей сложности только в данных жилых массивах отремонтируем 33 улицы. Жители во время встречи подняли ряд вопросов по освещению, отоплению, канализации. По некоторым вопросам решение приняли на месте, остальные взяли в работу, – продолжил Кульгинов.

Кроме того, во всех районах также на постоянной основе ведутся работы по строительству соцобъектов, доступного жилья, проведению освещения, благоустройству территорий, установке ливневых канализаций.

Вопрос с отоплением будет решен в ходе проведения газификации, уже в текущем отопительном сезоне к газу будет подключен ряд жилых массивов. Газификация промышленного сектора и жилых массивов пройдет в три этапа, – отметил аким Нур-Султана.


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