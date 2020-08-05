Кульгинов рассказал, как выбирали улицы для проведения дорожных работ

Во всех районах также на постоянной основе ведутся работы по строительству соцобъектов, доступного жилья, проведению освещения, благоустройству территорий, установке ливневых канализаций.

С начала весны городские власти приступили к дорожным работам, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт столичного акимата, в текущем году планируется отремонтировать 150 улиц.

Дороги выбирали по нескольким критериям. Первое. Выбирали те дороги, на которых ранее не было асфальта. В основном такие дороги расположены в жилых массивах. Из 150 улиц на так называемых "окраинах" заасфальтируем 100 улиц. Второе. Улицы, по которым запускаем новые автобусные маршруты; где имеется высокая интенсивность движения. Третье. Во время встреч горожане просили заасфальтировать улицы, которые ведут к соцобъектам: школам, медцентрам, детсадам и т.д. Их также включили в список, – написал Кульгинов на своей странице в Instagram.

Вчера аким столицы во время вечернего объезда ознакомился с ходом строительства ряда улиц в жилых массивах Коктал и Агрогородок.

В общей сложности только в данных жилых массивах отремонтируем 33 улицы. Жители во время встречи подняли ряд вопросов по освещению, отоплению, канализации. По некоторым вопросам решение приняли на месте, остальные взяли в работу, – продолжил Кульгинов.

Кроме того, во всех районах также на постоянной основе ведутся работы по строительству соцобъектов, доступного жилья, проведению освещения, благоустройству территорий, установке ливневых канализаций.

Вопрос с отоплением будет решен в ходе проведения газификации, уже в текущем отопительном сезоне к газу будет подключен ряд жилых массивов. Газификация промышленного сектора и жилых массивов пройдет в три этапа, – отметил аким Нур-Султана.

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