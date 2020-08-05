Как может измениться курс доллара и тенге в преддверии налоговой недели

По мнению эксперта, обменный курс не должен значительно окрепнуть или ослабнуть.

Как будет меняться обменный курс в преддверии налоговой недели, какие факторы на это влияют и можно ли надеяться на укрепление национальной валюты в ближайшее время, рассуждает экономист Тимур Абилкасымов в посте в своем телеграмм-канале Risk Takers, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, с 17 по 25 августа в Казахстане начнется налоговая неделя для недропользователей. По традиции в период налогов, четыре раза в год, происходят укрепление обменного курса, при условии, что нет резкого обесценения рубля или цены на нефть.

Если посмотреть на данные с 2016 года, всего было 18 налоговых периодов. Из 18 периодов 3 раза было обесценение курса по отношению к предыдущей неделе – в августе 2017 года, в августе 2018 года и в феврале 2019 года. Доллар по отношению к основным валютам торгуется стабильно, без значительных колебаний. Если споры вокруг роста экономики США продолжатся и доллар не окрепнет, мы можем немного укрепиться до конца месяца к текущим значениям, – написал Тимур Абилкасымов.

Он дополнил, что для подтверждения гипотезы о том, что налоговая неделя статистически значима, можно построить регрессию. В качестве предикторов можно использовать AR (1) процесс, что показывает, насколько налоговая неделя зависит от предыдущей недели. Также можно добавить в качестве дамми-переменной значение 1 для налоговой недели и 0 для обычной и еще ряд влияющих факторов. К ним могут относиться котировки рубля, нефти, объем торгов за предыдущую неделю и другие.

Мы решили построить несколько модельных оценок и считаем, что тенге может окрепнуть нескольким более чем на 2 тенге, если не будет шоков на других рынках. Обменный курс не должен значительно окрепнуть или ослабнуть. Раньше налоговая неделя была надеждой на возможное укрепление, а теперь мы в ситуации, когда все вокруг разбрасывают вертолетные деньги, а мы печатаем все больше денег. Еще падение экономики вызванное пандемией вносит свой вклад в обесценение курса. Несмотря на заявления вице-министра МНЭ мы ожидаем падения ВВП около 4%, – подытожил Тимур Абилкасымов.

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