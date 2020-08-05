Адвокат Ефремова: Он ничего не помнит 

Артист не признает своей вины.

5 августа состоялось второе заседание суда по делу о ДТП с участием заслуженного артиста, сообщает zakon.kz.

Адвокат артиста Эльман Пашаев в беседе с журналистами признался, что намерен был добиться переноса заседания, но суд решил иначе. Сам Ефремов своей вины не признает.

Он ничего не помнит. Если бы с первого дня он понимал, что происходит, наверное, такого бы резонанса не было. Ничего не помнит. Вы же от меня никогда не слышали, чтобы я говорил, за рулем он был или не был. Я не могу фантазировать, кто был, как был. Я ссылаюсь только на конкретные обстоятельства сказал teleprogramma.pro адвокат.

Предыдущее заседание прошло 30 июля. На нем Ефремову были запрещены прогулки на улице, а также продлен срок нахождения под домашним арестом до 22 января 2021 года.

Резонансная авария с участием Михаила Ефремова случилась в начале июня. Артист, будучи в нетрезвом состоянии, в центре Москвы вылетел на встречную полосу дороги и врезался лоб в лоб в машину 57-летнего Сергея Захарова, курьера. Его госпитализировали в больницу, но спасти мужчину не удалось — водитель скончался в реанимации. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, заседаний суда он дожидается, сидя на домашнем аресте.

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