Собак научили искать зараженных коронавирусом в аэропорту Дубая

Собак также будут использовать для выявления больных другими опасными заболеваниями, как туберкулез и малярия.

В аэропорту Дубая для поиска зараженных коронавирусом используют собак, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Сообщается, что псы способны указывать на зараженного в 92% случаев.

Цифры показывают, что собаки могут быстро обнаруживать зараженных, помогать защищать ключевые объекты, эффективно справляться с огромными толпами и обеспечивать безопасность, - говорится в заявлении МВД.

Прибывшие в Дубай должны сдать образцы, взятые из подмышек. Далее тампоны помещают в изолированные помещения, где обученные собаки "вынюхивают" образцы через воронки. Если собака указала на конкретный образец, пассажир должен будет сдать тест ПЦР.

Сообщается, что собак также будут использовать для выявления больных другими опасными заболеваниями, как туберкулез и малярия.

В мае в Великобритании было начато исследование о возможностях собак выявления зараженных коронавирусом. Ведущие специалисты успешно обучили собак распознавать запах многих различных заболеваний у людей, таких как рак, малярия и болезнь Паркинсона.

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