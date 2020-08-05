Кулибаев о первом концерте после карантина и онлайн-уроках музыки

Онлайн-обучение игре на скрипке подойдет не всем.

Выступление перед многочисленной публикой после 5-месячного карантина вызывает особые ощущения как у исполнителей, так и у публики. Об этом, а также об эффективности онлайн-уроков музыки рассказал музыкальный директор Almaty Symphony Orchestra, выдающийся казахстанский скрипач Ержан Кулибаев, передает zakon.kz.

На минувшей неделе Ержан Кулибаев, проживающий в Испании, выступал на фестивале классической музыки в Памплоне. Концерты проходили на открытом воздухе, но все же в присутствии зрителей. Видимо, из-за этого эмоции после выступления у него были намного более сильные, нежели после других концертов.

Интересная была атмосфера на этом фестивале, для многих артистов и для всей публики это был первый концерт, начиная с марта, когда все началось (карантин и запрет на проведение массовых мероприятий в Испании - Прим.Авт). В самом конце, когда публика аплодировала стоя, был такой момент, когда я ощутил, и уверен, что публика пережила схожие эмоции, как будто мы преодолели что-то очень большое и трагичное, и мы здесь, вернулись к традиционным концертам, сделали усилие. Я не знаю, как это передать словами, но я видел, что публика это тоже чувствует, - сказал Кулибаев в прямом эфире в Instagram Almaty Symphony Orchestra.

Кроме того, скрипачу запомнилось, что выступления совпали с полнолунием и ясной погодой.

Очень вдохновляет публику, когда вы слушаете сонаты Бетховена, и сверху проплывают такие облака и светит Луна. На крайнем концерте играл первую скрипку в Квинтете Дворжака и напротив меня была Луна, полнолуние, это меня очень вдохновляло, - пояснил Кулибаев.

Как мы рассказывали ранее, Ержан Кулибаев сейчас преподает в центре высшего музыкального образования Катарина Гурска в Мадриде. Это очень престижное музыкальное учебное заведение, где обретают мастерство сотни студентов под руководством ведущих профессоров. Как и педагоги в Казахстане, он столкнулся с необходимостью проводить уроки игры на скрипке онлайн.

В марте нам пришла новость о том, что нужно преподавать онлайн. Никогда так часто не пользовался скайпом, как в эти 4 месяца. Был там круглосуточно, научился преподавать в новом формате . Ранее я слышал о возможности преподавания онлайн, но всегда относился к этому с долей недоверия. Но теперь понял, что в такой безвыходной ситуации это более чем хороший выход. При желании очень много и хорошо можно поработать. Это подтвердил и мой педагог в Зальцбурге, ему тоже понравилось работать в скайпе. Много можно услышать, подкорректировать, Это хорошая альтернатива, - отметил Ержан Кулибаев.

Тем не менее, по мнению скрипача, онлайн-обучение игре на скрипке подойдет не всем.

Я бы не стал учить ребенка с нуля играть на скрипке онлайн. Хотя, если карантин продлится, то (смеется). Скайп-уроки хороши, чтобы поддерживать и продолжать начатую работу, то есть, со студентами, с которыми я уже знаком, я их знаю, удобно с ними работать. Также скрипачам, кто уже играет на скрипке, через скайп можно дать совет, но начинать онлайн с нуля не получится. Потому что нужно объяснять, нужен физический контакт , где-то нужно помочь, поправить руку. То есть, с нуля нужно начинать учить игре на скрипке только на живых уроках, - заключил Ержан Кулибаев.

Добавим, что сейчас, благодаря онлайн-возможностям, у Ержана появились студенты из Казахстана.

Альберт Ахметов

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