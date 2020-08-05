Почему в Казахстане к животным относятся как к вещам?

Правовой режим животных в Казахстане не учитывает их особенность как живых существ - юрист.

Все правовые акты Казахстана не учитывают статус животных как живых существ, а относят их к вещам. И это одна из главных причин, почему жестокое обращение с ними – не карается законом. Таким мнением во время общественного обсуждения законопроекта "Об ответственном отношении к животным" поделились эксперты, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент правоотношения людей и животных регулируют более 300 правовых актов, но ни один из них не защищает животных от жестокого обращения.

Сегодня тема отношения людей к животным эмоционально животрепещуща. Есть ряд вопросов, которые не урегулированы в законодательстве. Так, например, нет понятия "приют для животных", стандарта для их строительства, правил выгула и содержания домашних животных, а правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек разнятся по разным городам и населенным пунктам. Вызывает нарекания общественности и сам процесс отстрела бродячих животных, собачьи бои, условия содержания зверей в некоторых зоопарках и цирках, - отметил в ходе обсуждения министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, и попросил общественности принимать активное участие не только в обсуждении, но и формировании законопроекта, внесения в него дополнительных норм.

Разработку законопроекта инициировали депутаты мажилиса, а разрабатывала палата юридических консультантов Kazakhstan Bar Association. По словам, юриста и председателя Комитета Animal Low KazBar Ольги Ченцовой, сегодня отношение к животным в Казахстане сегодня может оцениваться как – множество проблем. Когда жестокое обращение на уровне садизма, безответственное отношение стало распространенной практикой.

На сегодняшний день более 300 законодательных актов всех уровней – от Конституции до подзаконных актов регулируют отношение к животным. Эти акты могут быть выделены на 2 большие группы – универсально применимые и специальные, применяемые к определенным группам животным. (…) Однако в этих документах нет: базовых принципов гуманного и ответственного отношения к животным, из-за чего животные слабо защищены от жестокого обращения. Мы знаем, что такие принципы присутствуют в некоторых нормативных актах, но они там только упоминаются, не раскрываются и на практике не применяются, - отметила Ченцова.

Она обратила внимание, что по статье 316 УК РК, устанавливающей ответственность за жестокое обращение, сегодня никого невозможно привлечь. В пример, привела случай, когда в Атырау мужчина душил свою собаку дверцей холодильника, но мучителя не привлекли к ответственности.

Кроме того, статья за жестокое обращение с животными была исключена и из административного Кодекса.

Правовой режим животных в Казахстане не учитывает их особенность как живых существ. У нас в гражданском Кодексе говорится, что животные приравнены к вещи, и никак не сказано, что это живые существа. Что должно быть к ним гуманное отношение. Общий статус животных в стране – просто не подобающий. Не учитывается их статус как живых существ. Отсутствуют регуляция важных общественных отношений. Это приюты, зоогостиницы, передержки, реабилитационные центры и многое другое. Болезненный вопрос – защита экспериментальных животных. О ней почти не говорят, но она существует, и она должна решаться, - добавила Ченцова.

Она также обратила внимание, что ни одна категория животных в Казахстане не обеспечена пятью свободами животных закрепленных в Кодексе здоровья наземных животных и принятых в международной практике. Это свобода от холода и жары, от дискомфорта, от боли, травм и болезней, свобода естественного поведения, свобода от страха и стресса.

Мы понимаем, что понятие гуманного отношение, оно не одинаково ко всем категориям животных. Потому что одно дело, когда это домашние животными, так называемые спутники, которые не должны убиваться, а другое дело – сельхоз животные, которые как ни грустно, предназначены для того, чтобы их съедали. Но раз уж у них такая судьба, нужно обеспечить, чтобы это было безболезненно. Чтобы они не испытывали страха и мучений. Потому что история о том, как убивали лошадь в Атырау, забивали на конюшне – это страшно. Зачастую то, что происходит с сельхоз животными – ужасно. Поэтому это понятие – гуманного отношения, в том числе к диким животным – необходимо. Эти вещи должны быть адаптированы с учетом их особенностей положения и законодательно закреплены, - заключила она.

К слову, впервые запрос от мажилиса поступил юристам еще год назад до письма Бриджит Бордо, публикаций в СМИ об издевательствах над животными. А общественники на протяжении пяти лет призывали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Общественники не раз предлагали инициировать этот законопроект администрации президента, правительству, депутатам 5-го созыва, но работа не двигалась. Но поскольку призывы звучали все чаще и чаще, мы с коллегами решили инициировать этот законопроект. Вы знаете, что есть только три способа инициировать законопроект: президент, правительство, депутаты. Поэтому мы воспользовались своим правом, - сообщила на обсуждении депутат Снежана Имашева и выразила благодарность юристам подготовившим законопроект.

По ее словам, документ даже на стадии проекта очень качественный. И добавила, что не всегда депутаты получают "такой качественно проработанный законопроект от профессиональных институтов, работающих в сфере создания законопроектов".

Стоит отметить, что сейчас общественность обсуждает уже третий вариант законопроекта. Первые два были отклонены депутатами.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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