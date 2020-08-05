Как Казахстан исполняет обязательства в рамках соглашения ОПЕК+

Все игроки рынка пришли к контролируемому и плавному сокращению добычи нефти.

В апреле Казахстан присоединился к новым обязательствам в рамках Соглашения между странами-участниками ОПЕК+ по коллективному сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июле 2020 года, передает zakon.kz.

Участие в Соглашении ОПЕК+ направлено на восстановление баланса спроса и предложения, а также цен на нефть. Во избежание риска затоваривания нефти в хранилищах Министерством энергетики РК было принято решение ограничить добычу на средних, крупных и гигантских месторождениях. Было предусмотрено справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для всех видов месторождений.

Казахстан принимает все необходимые действия для исполнения своих обязательств. В соответствии с Соглашением обязательства Казахстана на июль составляют 1,319 млнбарр/сут. Среднесуточная добыча в июле, согласно предварительным данным, составила 1,313 млнбарр/сут или 101 % от обязательств. Данные об исполнении обязательств соглашения Республикой были переданы в секретариат ОПЕК+, - сообщили в пресс-службе казахстанского Минэнерго.

Известно, что благодаря участию в сделке, все игроки рынка пришли к контролируемому и плавному сокращению добычи нефти, что в свою очередь оказало позитивное влияние на мировую нефтяную индустрию.

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