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Взрыв в Бейруте: запаса зерна в Ливане осталось меньше чем на месяц

В момент взрыва в хранилище находилось не более 15 тысяч тонн пшеницы.

Фото : Pixabay5 августа 2020, 17:05

Главное хранилище зерна в Ливане было разрушено в бейрутском порту после взрыва. Страна осталась с менее чем месячным запасом зерна. Об этом сообщил министр экономики страны, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

По словам Рауля Нехме, Ливан нуждается в резервах по меньшей мере на три месяца для обеспечения продовольственной безопасности.

Директор порта Триполи Ахмед Тамер сообщил, что хранилище в Бейруте вмещало 120 тысяч тонн зерна. Порт в Триполи не оборудован зернохранилищами.

В момент взрыва в хранилище находилось не более 15 тысяч тонн пшеницы. Имеющихся запасов муки достаточно для потребности рынка в течение полутора месяцев.

Взрыв в ливанской столице произошел накануне в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, погибли более ста человек. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил причиной взрыва стало ненадлежащее хранение на складе в порту аммиачной селитры весом в 2750 тонн.


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