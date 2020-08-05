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Реализация инвестпроектов может затянуться из-за карантина

Предприятия сталкиваются с такими проблемами, как задержка поставок оборудования и комплектующих, отсутствие сырья для производства и т.д.

Фото : googleusercontent.com5 августа 2020, 17:12

Реализация многих инвестпроектов может затянуться из-за ситуации с карантином в Казахстане, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, передает корреспондент zakon.kz.

Хотел бы отметить, что текущая ситуация с карантинными мерами в стране повлияет на своевременную реализацию и освоению инвестиций по проектам в обрабатывающей отрасли, — сообщил Ержанов.

Он добавил, что сейчас многие предприятия сталкиваются с такими проблемами, как задержка поставок оборудования и комплектующих, отсутствие сырья для производства, ограничение по въезду по иностранных высококвалифицированных специалистов.

Сроки реализации многих проектов возможно перенесутся на 3-4 кварталы этого года, — уточнил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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