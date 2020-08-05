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Сколько жилых домов в Казахстане требуют капитального ремонта

Всего в жилищном фонде насчитывается более 80 тысяч многоквартирных домов.

Фото : inform.kz5 августа 2020, 17:12

На капитальный ремонт многоквартирных домов регионам будут выделены 30 млрд тенге. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Ускенбаева, с этого года в рамках программы "Нурлы жер" начато финансирование проектов по капитальному ремонту существующего жилого фонда.

На сегодня в жилищном фонде республики насчитывается более 80 тысяч многоквартирных домов, из них 18 тысяч домов требуют капитального ремонта. В 2020-2021 годы планируется выделить регионам 30 млрд тенге, что позволит отремонтировать 715 домов, - сообщил он.

Представитель ведомства добавил, что на текущий год выделено 8,6 млрд тенге для ремонта 250 многоквартирных жилых домов.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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