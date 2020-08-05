На Севере Казахстана усилили карантин 

Временное усиление ограничительных мер вводится с 00.00 часов 7 августа.

Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Серикбай Касмакасов подписал новое постановление о введении временных ограничительных мер на территории Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Временное усиление ограничительных мер на территории Северо-Казахстанской области вводится с 00.00 часов 7 августа 2020 года до 00.00 часов 10 августа 2020 года, с 00.00 часов 14 августа 2020 года до 00.00 часов 17 августа 2020 года.

Жителям Северо-Казахстанской области нужно ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег.

Установлен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания.

Ограничено передвижение, как по области, так и внутри населенных пунктов, в пешем порядке и на личном транспорте, за исключением следующих случаев: передвижения от места жительства до места работы и обратно; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы; выезда в медицинские организации по экстренным случаям; выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания.

При появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.

Дополнительно приостановить работу с 00.00 часов 7 августа 2020 года до 00.00 часов 10 августа 2020 года, с 00.00 часов 14 августа 2020 года до 00.00 часов 17 августа 2020 года следующих субъектов и объектов предпринимательства (в том числе объекты, приостановленные Постановлением главного государственного санитарного врача Северо- Казахстанской области № 22 от 4 июля 2020 года "О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Северо-Казахстанской области "):

а) объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками (за исключением доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде);

б) всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

в) торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;

г) деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях;

д) объектов туризма с приостановлением приема новых посетителей (дома отдыха, туристические базы и др.);

Дополнительно приостановить работу с 00.00 часов 8 августа 2020 года до 00.00 часов 10 августа 2020 года, с 00.00 часов 15 августа 2020 года до 00.00 часов 17 августа 2020 года передвижение общественного транспорта, внутри населенных пунктов, в том числе дачные маршруты.

В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

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