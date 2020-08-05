Выпадение волос может быть симптомом коронавируса

Обследование более 1500 пациентов выявило 98 возможных симптомов.

Исследование Медицинской школы Университета Индианы выявило десятки потенциальных симптомов коронавируса, включая выпадение волос, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США выявили 17 стойких симптомов. Среди них лихорадка или озноб, кашель, одышка, усталость, мышечные или телесные боли, головная боль, потеря обоняния, боль в горле, заложенность или насморк, тошнота или рвота, а также диарея.

Обследование более 1500 пациентов выявило 98 возможных симптомов.

Новые симптомы, выявленные нашим исследованием, включают нейропатическую боль, трудности с концентрацией внимания, трудности со сном, ухудшение зрения и даже выпадение волос, - сказала доктор Натали Ламберт.

О выпадении волос сообщила почти треть респондентов. Другие симптомы включали в себя проблемы с памятью, тревожность, головокружение и другие.

Одна из респонденток заразилась коронавирусом в начале апреля. Она заявила, что потеряла 75% своих волос.

Академия дерматологии США отслеживает "дерматологические проявления" коронавируса. В академии ранее предупредили о развитии сыпи и "ковидных пальцах", которые опухают и обесцвечиваются.

Согласно исследованию, выпадение волос может быть связано с телогеновой алопеции - люди, которые испытывают сильный стресс, теряют волосы. Выпадение волос обычно начинается примерно через три месяца после стрессового события, которое совпадает с пиком пандемии.

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