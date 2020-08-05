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Выпадение волос может быть симптомом коронавируса

Обследование более 1500 пациентов выявило 98 возможных симптомов.

Фото : Pixabay5 августа 2020, 17:39

Исследование Медицинской школы Университета Индианы выявило десятки потенциальных симптомов коронавируса, включая выпадение волос, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США выявили 17 стойких симптомов. Среди них лихорадка или озноб, кашель, одышка, усталость, мышечные или телесные боли, головная боль, потеря обоняния, боль в горле, заложенность или насморк, тошнота или рвота, а также диарея.

Обследование более 1500 пациентов выявило 98 возможных симптомов.

Новые симптомы, выявленные нашим исследованием, включают нейропатическую боль, трудности с концентрацией внимания, трудности со сном, ухудшение зрения и даже выпадение волос, - сказала доктор Натали Ламберт.

О выпадении волос сообщила почти треть респондентов. Другие симптомы включали в себя проблемы с памятью, тревожность, головокружение и другие.

Одна из респонденток заразилась коронавирусом в начале апреля. Она заявила, что потеряла 75% своих волос.

Академия дерматологии США отслеживает "дерматологические проявления" коронавируса. В академии ранее предупредили о развитии сыпи и "ковидных пальцах", которые опухают и обесцвечиваются.

Согласно исследованию, выпадение волос может быть связано с телогеновой алопеции - люди, которые испытывают сильный стресс, теряют волосы. Выпадение волос обычно начинается примерно через три месяца после стрессового события, которое совпадает с пиком пандемии.


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