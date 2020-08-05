Когда построят пешеходный мост на станции Шамалган?

Проектно-сметная документация находится на госэкпертизе.

Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Сайранбек Бармаков рассказал, на каком этапе ведется строительство эстакады и пешеходного моста на станции Шамалган, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день строительные работы на станции Шамалган ведутся. Изначально информация была о выделении 5,5 млрд тенге, на сегодняшний день выделено 2,9 млрд тенге. Когда мы планировали строительство на Шамалгане, думали, что будет двухполосное движение, но когда проектная компания приступила к работе, оказалось, что интенсивное движение составляет 18 (тыс. - прим.) автомобилей в сутки. Это очень много. У нас, если интенсивность выше 7 тыс. автомобилей в сутки, то должна быть четырехполосная дорога. Поэтому по решению проектного института и технической комисси было принято решение о строительстве четырехполосной дороги. Соответственно, пойдет удорожание, - рассказал Сайранбек Бармаков на брифинге в СЦК.

Он добавил, что эстакада будет протяженностью 300 метров. К ней будет примыкать дорога республиканского значения с двумя транспортными развязками.

На сегодняшний день проектно-сметная документация находится на госэкпертизе. Когда будет известна окончательная сумма, соответственно, будем дальше работать, - уточнил глава Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

Отметим, построить путепровод на станции Шамалган решили после аварии на железнодорожном переезде, где столкнулись поезд и пассажирский автобус. Трагедия произошла в сентябре 2019 года.

Строительство моста власти обещали завершить в 2021 году.

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