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2,6 млрд тенге отдали казахстанцы за проезд на платных дорогах

Еще 11 тыс. км автодорог станут платными до 2024 года.

Фото : МИИР РК5 августа 2020, 17:47

2,6 млрд тенге получил бюджет Казахстана с четырех платных участков автодорог. Об этом сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Сайранбек Бармаков, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время по республике функционируют четыре платных участка протяженностью 682 км: "Нур-Султан-Щучинск", "Нур-Султан-Темиртау", "Алматы-Хоргос", "Алматы-Капшагай". На данных участках по состоянию на 28 июля текущего года сборы составили 2,6 млрд тенге, - сообщил Сайранбек Бармаков на брифинге в СЦК.

Он добавил, что в целях перехода на режим самосодержания автодорог планируется устройство и обслуживание системы взимания платы еще на 11 тыс. км.

До конца года будет произведен монтаж системы взимания платы на 5,8 тыс. км автодорог с последующим запуском в тестовую эксплуатацию. На остальных 5,2 тыс. км планируется внедрить платность до 2024 года по мере завершения работ по реконструкции, - отметил глава Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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