По столичному проекту LRT все еще ищут финансирование

У акимата есть определенный план мероприятий.

Руководитель управления сопровождения инфраструктурных проектов и мобилизационной работы министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Мешитбаев прокомментировал вопрос по поводу того, на каком этапе находится строительство LRT в городе Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая, что система LRT является городским видом транспорта, администратором проекта в настоящее время является акимат города Нур-Султан. В прошлом году акиматом проводилась работа по корректировке параметров проекта, определенные изменения вносились в части уменьшения стоимости строительства, - сказал Мешитбаев на брифинге в СЦК.

Он добавил, что в настоящее время у акимата есть определенный план мероприятий, согласно которому они сейчас прорабатывают вопросы определения источников дальнейшего финансирования проекта.

Мы располагаем информацией о том, что Астана LRT в начале года начала реализовывать облигации на внутреннем рынке, сейчас по их плану мероприятий они продолжают работу по реализации облигаций на внешнем рынке. К сожалению, учитывая, что все соглашения, расчеты, параметры осуществляются акиматом, здесь в рамках своей компетенции мы более точную информацию не предоставим. За развернутой информацией, особенно о цифрах, точных планах, датах - в акимат города Нур-Султан, - заключил представитель ведомства.

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