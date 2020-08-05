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Токаев выразил соболезнования президенту Ливана

Глава государства высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности казахстанцев

Фото : latifundist.com5 августа 2020, 17:53

Президент Казахстана провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном, передает zakon.kz со ссылкой на Twitter главы государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута.

Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 человек), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН., - говорится в публикации Токаева.

Президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности наших граждан, - сообщил Токаев.

Взрыв в ливанской столице произошел накануне в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, погибли более ста человек. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил причиной взрыва стало ненадлежащее хранение на складе в порту аммиачной селитры весом в 2750 тонн.


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