Токаев выразил соболезнования президенту Ливана
Глава государства высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности казахстанцев
Президент Казахстана провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном, передает zakon.kz со ссылкой на Twitter главы государства.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута.
Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 человек), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН., - говорится в публикации Токаева.
Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 чел.), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 5, 2020
Президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности наших граждан, - сообщил Токаев.
Взрыв в ливанской столице произошел накануне в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, погибли более ста человек. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил причиной взрыва стало ненадлежащее хранение на складе в порту аммиачной селитры весом в 2750 тонн.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!