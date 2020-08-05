Причина роста числа возвращенных исков – изменения в законодательстве

Всего июле "заработали" поправки, внесенные в 5 законов и 3 подзаконных актов. Они касаются госзакупок, трудовых отношений, исполнительного производства, защиты прав потребителей, банкротства и другие.

Суды стали возвращать исковые заявления из-за изменения законодательства. Так, рост числа возвращенных исков в июле 2020 года объяснили председатели судов Алматы, Нур-Султана и Караганды во время онлайн брифинга, сообщает корреспондент zakon.kz.

В августе в социальных сетях появился материал в котором, автор предположил что не принятые судом иски – результат спущенной директивы сверху или коронавирса. Судьи, называют такие предположения - не верными.

По их словам, все дело в претерпевшем изменения законодательстве. Это поправки в Трудовой кодекс, которые обязали предприятия и организации создавать Согласительные комиссии. Именно туда должны обращаться конфликтующие стороны, прежде чем идти в суд.

Это введенный в действие 25 июня 2020 года закон "О защите потребителей". Теперь потребители, перед тем как пойти в суд, должны попытаться разрешить свой спор, во-первых, с самим продавцом или услугодателем, во-вторых, если это не получится, при помощи уполномоченного госоргана. И если эти две инстанции не разрешат полюбовно спор, то только тогда возможно обращение в суд.

Всего июле "заработали" поправки, внесенные в 5 законов и 3 подзаконных актов. Они касаются госзакупок, трудовых отношений, исполнительного производства, защиты прав потребителей, банкротства и другие. Если по одним нормам устанавливался запрет на предъявление исков из-за ЧП и карантинных ограничений, то по другим - введено обязательное досудебное урегулирование спора.

Появилось мнение о том, что суды Казахстан, в том числе Алматы стали в массовом порядке возвращать по тем или иным причинам. Авторы связывают это с ужесточением карантина или указанием вышестоящей инстанции. Однако смею вас заверить - никаких указаний о возврате исков быть не может. Поскольку все процессуальные действия судьи регламентированы ГК РК, - сказал и.о председателя гражданской коллегии Алматинского городского суда Мажит Мухатов.

По его данным, за последние 3 месяца в апелляционной инстанции Алматинской области было отменено 96 определений судов первой инстанции. Из них, в июле - 18 определений.

Те дела, в июле, которые были возвращены, к нам придут только в августе. Полагаю, что отдельные судебные акты имеют нарушения. По каждому такому случаю судом дана будет принципиальная оценка. Если судье будут допущены грубые нарушения, об этом будет указано в определении апелляции, - сообщил он.

По итогам 7 месяцев трое судей Алматы были привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения законности, еще в отношении девяти судей материалы направлены на рассмотрение пленарного заседания алматинского городского суда.

В Нур-Султане, по основанию "несоблюдение досудебного и внесудебного порядка урегулирования споров" в июле вернули 454 иска. А в апелляционную инстанцию, на эти определения, поступило 28 частных жалоб. Из них отменено одно - в виду неправильного определения подсудности.

В Фэйсбук поступают обращения о необоснованном возврате исков. Буквально в августе была публикация. Хотелось бы донести – апелляционная инстанция может проверить законность данных постановлений только в том случае, если вы обжалуете эти определения. Поэтому оценку законности мы можем дать, только когда материала поступит в суд. Поэтому о законности говорить еще рано. Итоги мы подведем по результатам рассмотрения частных жалоб в сентябре. И в случае установления необоснованных возвратов судьи будут нести персональную ответственность, - заверила судья специализированного межрайонного экономического суда города Астана Шолпан Нусипова.

В Караганде к брифингу попытались проанализировать ситуацию с возвратами исков. По их сведениям за 7 месяцев 2019 года было возвращено 6,7% дел, это 2447 исков. А в 2020 14,3%, это 3265 исков. То есть на 818 исков или 25% стало больше.

Этот прирост произошел в июле, в силу изменения законов. В целом в июле судами нашей области было 671 иск или 22% от числа поступивших исков. Их поступило в июле 2096. 14 всех возвращенных исков в июле были возвращены из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора. В 1 полугодии апелляционной инстанцией было отменено 3% или 89 определений, - сообщил председатель судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда Шахатбек Абдиров.

Он добавил, что "такие факты неприемлемы, и не красят суда, а напротив снижают уровень доверия".

Представитель судебной системы в Алматы Мажит Мухатов, в свою очередь, добавил, что пандемия сказалась на оперативности работы судов. Из-за того, что большая часть сотрудников заболела коронавирусом, и были вынуждены проходить лечение.

У нас в июле из 40-ка судей по гражданским делам на работе осталось только 7 человек. В районных судах сложилась такая же картина, двое коллег погибли от КВИ, сейчас коллеги возвращаются к работе. КВИ повлиял на оперативность, мы не отрицаем. По окончанию карантина, мы перейдем в прежний режим, но мы всегда будем смотреть на качество отправления правосудия, - заключил он, и призвал граждан и юристов сохранять терпение и жить в рамках правового поля.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!