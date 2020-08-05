Появилось видео спасение младенца из горящей пятиэтажки

Всего было эвакуировано более 30 человек.

Спасение младенца из горящей пятиэтажки попало на видео в Рудном, сообщает zakon.kz.

4 августа при патрулировании улицы Парковая двое полицейских увидели, как в пятиэтажном доме горит балкон второго этажа. Экипаж полиции принял решение разделится для спасения жителей дома: Жанибек Гыйлымханов направился в квартиру, где горел балкон, а его напарник Нурбек Ескабыл стал стучать во все квартиры, эвакуируя людей на улицу.

Стоял запах едкого дыма от плавления пластика на балконе и один из жильцов дал мне полотенце, смоченное водой. Обмотавшись им, я начал эвакуацию жителей подъезда, начиная с первого этажа. Удивило то, что некоторые граждане, несмотря на опасность, предпочли остаться в квартирах, – рассказал Ескабыл.

Тем временем Гыйлымханов обнаружил, что дверь квартиры, в которой загорелся балкон, была открыта. Войдя в помещение, он увидел в прихожей 76-летнюю пенсионерку. Она не могла найти выход из квартиры из-за густого дыма и прижималась к стене, пытаясь наощупь найти дверь.

Полицейский похватил ее под руки и вывел ее на улицу. Там он увидел, что на балконе третьего этажа стоит женщина с ребенком на руках.

Женщина боялась, что если вынесет ребенка в подъезд, то он задохнется от едкого дыма. Поэтому, чтобы спасти мальчика, я решил взобраться на балкон третьего этажа с балкона этажом ниже. Мама малыша была очень напугана, но я, успокаивая ее, пообещал, что не уроню ребенка и все будет хорошо. Когда она передала мне плед, в котором находился малыш, при помощи одного из жильцов дома, мы спустили ребенка и я продолжил вытаскивать жителей квартиры с балкона, – сказал Гыйлымханов.

Всего было эвакуировано более 30 человек. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь и установили предварительную причину пожара – на балкон попал окурок сигареты. Пламя стало быстро распространяться и пока жильцы поняли в чем дело, подъезд уже был полностью задымлен. Полицейские вовремя успели оказать помощь в эвакуации жильцов подъезда, благодаря чему удалось избежать жертв.

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