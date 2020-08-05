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Страшное ДТП произошло на трассе Актау-Жанаозен

Четыре человека погибли.

Фото : Кадр видео5 августа 2020, 19:10

Жуткое ДТП произошло на трассе Актау-Жанаозен. В результате опрокидывания минивэна Toyota Alphard погибли четыре человека, еще четверо находятся в больнице, сообщает zakon.kz.

По статистике, игнорирование скоростных ограничений - одна из главных причин ДТП. Начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев призывает водителей быть осторожными на дорогах. В первую очередь, это - соблюдение скоростного режима, - рассказали Lada.kz в полиции.


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