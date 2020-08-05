После ДТП в машине Ефремова нашли следы гашиша

Тем не менее, согласно экспертизе, на футболке и в сумке артиста таких следов не обнаружено.

"Микроскопические" следы гашиша нашли в автомобиле актера Михаила Ефремова, на котором он попал в аварию в центре Москвы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом гособвинение может доказывать тот факт, что Ефремов употреблял наркотики в автомобиле, хотя по уголовному делу о сбыте наркотиков он проходит как свидетель.

В автомобиле Ефремова обнаружены микроскопические следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла и других видов наркотиков, получаемых из конопли, — заявила прокурор.

Тем не менее, согласно экспертизе, на футболке и в сумке Ефремова таких следов не обнаружено.

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с фургоном. Утром 9 июня водитель фургона Сергей Захаров умер. С вечера того же дня Ефремов находится под домашним арестом - ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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