В Акмолинской области сокращается число коечных мест для пациентов с КВИ

Наибольшее сокращение произошло в многопрофильной городской больнице. Из функционировавших 160 коек в инфекционном отделении осталось лишь 80.

С сегодняшнего дня в области на 648 коек-мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом, станет меньше, передает управление внутренней политики, передает zakon.kz.

По информации управления здравоохранения, принимаемые меры способствовали снижению заболевания инфекцией. Число пациентов за последние три недели не поднималось порогового уровня. Поэтому областным ведомством было решено сократить коечный фонд стационаров. Из функционирующих ранее 2053 койко-мест оставлены пока 1405. Заполненность инфекционных и провизорных стационаров останется на уровне 52%.

В инфекционных стационарах из 618 коечных мест мы сократили до 380. В провизорном функционировало 1345 коек. С завтрашнего дня будет работать 965 койко-мест. Плотность провизорных отделений составит 55%, - сообщил и.о. заместителя руководителя облздрава Олжас Аменов.

Наибольшее сокращение произошло в многопрофильной городской больнице. Из функционировавших 160 коек в инфекционном отделении осталось лишь 80. Также вдвое сократилось число инфекционных коек в областной больнице, количество которых снизится до 50, в провизорном стационаре из 185 коек до 60.

Изменения коснулись и Степногорской многопрофильной городской больницы. В инфекционном отделении из 40 мест осталось 20. Надо понимать, что сокращения делаются для того, чтобы эффективно использовать кадровые и финансовые ресурсы, а также оптимизации коечного фонда для борьбы с коронавирусом, - добавил Аменов.

Также в управлении здравоохранения отметили, что койки не закрыты, а свернуты и оставлены в резерве. На случай ухудшения эпидситуации будут тут же развернуты и привлечено необходимое количество медперсонала.

К слову, на сегодня в области зарегистрировано 2859 случаев заболевания коронавирусом, 2183 пациентов выздоровело.

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