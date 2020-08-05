Глава порта Бейрута заявил, что склада пиротехники у места взрыва не было

Во время заседания Высшего совета по обороне Ливана во вторник после взрыва в качестве версии причины произошедшего называлось ненадлежащее хранение в одном из ангаров в порту Бейрута 2750 тонн аммиачной селитры.

Начальник порта Бейрута Хасан Корейтем опроверг сообщения СМИ, что в порту рядом со взорвавшимся ангаром находился склад пиротехники, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Там нет склада пиротехники, - сказал Корейтем в интервью ливанскому телеканалу OTV.

Он заявил, что селитра хранилась в порту согласно судебному решению, и руководство порта знало об опасности хранимых веществ, но не думало, что они опасны в такой степени.

Ранее ливанский телеканал LBCI сообщил, что во время заседания Высшего совета по обороне Ливана во вторник после взрыва в качестве версии причины произошедшего называлось ненадлежащее хранение в одном из ангаров в порту Бейрута 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с принадлежащего российскому владельцу кипрской компании сухогруза Rhonus, который шел в Африку, но был вынужден из-за неисправности зайти в порт Бейрута. Ливанские СМИ отмечали, что рядом с ангаром мог также находиться склад пиротехники.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

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